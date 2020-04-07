Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı Faaliyet bölgesinde Adana ve Mersin'in bulunduğu Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal girişimcilik eğitim programı gerçekleştirecek.

Faaliyet bölgesinde Adana ve Mersin'in bulunduğu Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal girişimcilik eğitim programı gerçekleştirecek.

Ajansın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, halihazırda yürütülen "Girişimciliğin geliştirilmesi sonuç odaklı programı" kapsamında, salgınla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik çözüm sunan iş ve proje fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla sosyal girişimcilik eğitim programı yapılacak.

Tüm kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum üyeleri, girişimciler ve öğrencilerin başvurusuna açık olan program, sosyal problemlerin çözümüne yönelik iş fikri ve proje geliştirmek isteyenleri 9-10 Nisan'da online ortamda buluşturacak.

Atölyelerde katılımcılar, salgını ve yarattığı problemleri derinlemesine inceleyerek içinde bulunulan durumun kısa ve uzun vadede toplum üzerine etkileri üzerine düşünecek ve farklı örneklerden ilham alarak kendi sosyal inovasyon fikirlerini 2 gün boyunca geliştirecek.

Program sonunda, katılımcılar geliştirdikleri fikirlerinin sunumlarını yapacak ve eğitmenlerden geri bildirim alarak atacakları adımları somutlaştırmış bir şekilde programı tamamlayacak.

Programa kayıt olmak isteyenler ajansın internet sitesinden işlemlerini yapabilecek.

Kaynak: AA