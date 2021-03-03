Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programlarını ilan etti
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Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programlarını ilan etti

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:09
Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programlarını ilan etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı için toplam bütçesi 30 milyon TL olan iki mali destek programını ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı için toplam bütçesi 30 milyon TL olan iki mali destek programını ilan etti.

ÇKA'dan yapılan açıklamada, ajansın, "Turizmde destinasyon yönetimi küçük ölçekli altyapı mali destek programı" ile "Yenilik ve verimlilik küçük ölçekli altyapı mali destek programı" başlıklarında 2 mali destek programının ilan edildiği belirtildi.

???????ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, ajansın 2021 yılında yürüteceği mali ve teknik destek programlarıyla Çukurova yöresinde toplam 100 milyon TL yatırım yapılmasının sağlanacağını, ajansın sağlayacağı toplam hibe miktarının ise 63 milyon TL olacağını belirtti.

Ülger, şunları kaydetti:

"Turizmde destinasyon yönetimi küçük ölçekli altyapı mali destek programı, bölgede toplam turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla, turizm destinasyonlarında turizm altyapılarının güçlendirecek yatırımlar destekleyecektir. Programın uygun başvuru sahipleri, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardır. Yenilik ve verimlilik küçük ölçekli altyapı mali destek programı ise bölgemizin yenilik ve verimlilik kapasitesinin artırılmasını, mevcut sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile serbest bölgelerde üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, kurulmakta olan sanayi bölge ve sitelerinde ise öncelikli altyapı yatırımlarının tamamlanmasını amaçlamaktadır. Bu programa kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. "

Diğer destekler

Ülger, 2021 yılında bölgeye yapılan desteklerin bu mali destek programlarından ibaret olmadığına dikkati çekti.

Ülger, "Bu programların yanı sıra fizibilite destek programı, teknik destek programı, finansman desteği, güdümlü proje desteği ve yönetim danışmanlığı teknik desteği de yıl içinde farklı tarihlerde ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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