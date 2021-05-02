Çukurova "Hayır Çarşısı"yla köprü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurova "Hayır Çarşısı"yla köprü oldu

Çukurova 'Hayır Çarşısı'yla köprü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı'nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı'nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Çetin, Hayır Çarşısına yaptıkları katkılardan dolayı hayırseverlere plaket takdim ederek destekleri için teşekkür etti. Başkan Çetin "Sosyal belediyecilik anlayışına sahip bir kurum olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununda yanında olmak zorundayız. Bu bilinçle oluşturduğumuz Hayır Çarşısı yıllardır amacına uygun olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaşıyor ve onlara elimizden geldiğince yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Biz bu uygulamada sadece köprü görevini yürütüyoruz. Asıl hayır sahipleri yardımsever vatandaşlarımızdır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurova Belediyesi Hayır Çarşısı'nda, hayırsever vatandaşların bağışladıkları hiç kullanılmamış ya da kullanılabilecek durumdaki giysiler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. İhtiyaç sahipleri ayakkabıdan giysiye birçok ihtiyacını bu çarşıdan karşılayabiliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çukurova "Hayır Çarşısı"yla köprü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:31:23. #1.16#

title