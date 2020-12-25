Çukurova Havalimanı'nda yer teslimi yapıldı

Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerini yap-işlet-devret (YİD) modeli ile inşa edecek Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ.

Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerini yap-işlet-devret (YİD) modeli ile inşa edecek Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ. Ortak Girişimi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasında yer teslimi sözleşmesi imzalandı. Havalimanı Haziran 2023'e kadar hizmete sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi adına Süleyman Kuzova arasında bugün yatırımın yer teslimine ilişkin son sözleşme de imzalandı. Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, yatırımın mimari projelerini hazırlamak üzere çalışmalarına devam edecek. Ortak Girişim, ilerleyen günlerde yatırımın temelini atacak. Yapılan planlamalara göre birinci etap yatırımların tamamlanmasıyla havalimanı 2.5 yıllık çalışma sonrasında Haziran 2023'e kadar vatandaşın hizmetine sunulacak. Ortak Girişim, yatırımı 25 yıl işlettikten sonra devlete devredecek.

Ortak Girişim grubu adına açıklama yapan Süleyman Kuzova, "Çukurova'yı hava yolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek olan havalimanı hem bölgenin hem de Türkiye'nin bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Böyle önemli bir yatırımı üstlenmekten büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a ve DHMİ Genel Müdürümüz Hüseyin Keskin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İhalede yoğun rekabet yaşanmıştı

Uluslararası ihalede 7 firma-firma ortak girişimi rekabet ederken, ihaleyi 147'nci turun sonunda Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi kazanmıştı. Ortak Girişim, DHMİ'ye 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297,1 milyon avro artı KDV ve 3 etapta tamamlanması planlanan havalimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt etmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı