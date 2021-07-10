Çukurova Havalimanı bağlantı yollarındaki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Çukurova Bölgesel Havalimanı Karayolu ve Raylı Sistem Bağlantısı İl Yolu Projesi kapsamında Adana ve Mersin bağlantısındaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı Karayolu ve Raylı Sistem Bağlantısı İl Yolu Projesi kapsamında Adana ve Mersin bağlantısındaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çukurova Bölgesel Havalimanı Karayolu ve Raylı Sistem Bağlantısı İl Yolu Projesi kapsamında Adana ve Mersin bağlantılarında bulunan bazı parsellerdeki taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı