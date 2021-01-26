Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak
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Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt yapı yatırımlarının bittiğini, üst yapıya yönelik ihalesinin de yapıldığını hatırlatarak, "Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. Bize olan sözü şu, 2022 yılı Mart ayı itibariyle Allah'ın izni ile Çukurova Havaalanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt yapı yatırımlarının bittiğini, üst yapıya yönelik ihalesinin de yapıldığını hatırlatarak, "Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. Bize olan sözü şu, 2022 yılı Mart ayı itibariyle Allah'ın izni ile Çukurova Havaalanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.  

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7.Olağan İl Kongresine katıldı. Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı kongrede konuşan Elvan, iktidarları döneminde kente yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında Çukurova Hava Limanı inşaatından bahseden Elvan, "Çok beklediğinizi biliyorum, sürecin uzadığını biliyorum, artık bu işi tamamlamakta kararlıyız. Alt yapı yatırımları bitti, üst yapıya yönelik ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. Bize olan sözü şu, 2022 yılı Mart ayı itibariyle Allah'ın izni ile Çukurova Havaalanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tourism Today

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