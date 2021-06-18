Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Elban'ın Katılımıyla Gerçekleşti

ÇUKUROVA FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİÇukurova Fuarcılık Anonim Şirketi (ÇUFAŞ) yönetim kurulu toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

ÇUKUROVA FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi (ÇUFAŞ) yönetim kurulu toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nin Son gününde Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Zafer Öz, oda başkanları ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nin ilimizde gerçekleştirilmesinin yerelde ve kırsalda kalkınmaya ciddi katkı sağladığını ifade ederek, "Şehrimizde ve bölgemizde faaliyet gösteren kooperatiflere ve kooperatifçiliğe destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Toplantıda, Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi'nin idari ve mali yapısının genel durumu, bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonlar ve bu organizasyonlara yönelik yapılması gereken çalışmalar da detayları ile ele alındı.

Yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesiyle devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre