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Çukurova ekonomisi, Tarım İhtisas OSB ile canlanacak

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş Sera OSB'nin tamamlandığında kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Çukurova ekonomisi, Tarım İhtisas OSB ile canlanacak
11.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:17

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş Sera OSB'nin tamamlandığında kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi'nde kurulmakta olan "Tarım İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi" toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ile müteşebbis heyeti üyeleri ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda "Tarım İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi"nin bir an önce faaliyete geçmesi için gelinen aşamalar detaylarıyla ele alınarak görüşüldü. Desteklerinden ve fikirlerinden dolayı katılımcılara teşekkür eden Vali Süleyman Elban, Karataş Sera OSB'nin tamamlandığında kentin ve ülkenin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti ve OSB'nin bir an evvel tamamlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantı, Sera OSB'nin verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanması için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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