Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri
AA, İsmihan Özgüven - Kültür Sanat
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), piyanist Cem Esen'in solist olarak yer alacağı klasik müzik konseri verecek.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), piyanist Cem Esen'in solist olarak yer alacağı klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Mart Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Tulio Gagliardo Varas yönetecek.
Programın ilk yarısında Cem Esen, besteci Franz Listzt'in "Totentanz" adlı eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
ÇDSO, konserin ikinci bölümünde Cem Esen'in bestelediği "Yaylı Çalgılar için Konçertant" ve "Bale Süiti" eserlerini dinleyiciyle buluşturacak.
AA / İsmihan Özgüven - Kültür Sanat