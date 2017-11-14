Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından Klasik Müzik Konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasi·k müzi·k konseri· veri·lecek.



ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, trombon sanatçısı Cem Güngör, konserin ilk bölümünde D. Bourgeoi·s'in Trombon Konçertosu'nu seslendirecek.



Konserin ikinci bölümünde ise W. Wi·lli·ams'ın "Greensleeves" ve E. Eglar'ın enigma varyasyonları Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 17 Kasım Cuma saat 20.00'de düzenlenecek konseri dünyaca ünlü orkestra şefi Timothy Redmond yönetecek.