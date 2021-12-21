Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Yeni Yıl" konseri verecek - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Yeni Yıl" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Yeni Yıl" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Yeni Yıl" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Aralık saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek yılın son konserini Bujor Hoinic yönetecek.

Emre Akkuş ve Aslı Kıyıcı'nın solist olarak yer alacağı konserde, popüler opera aryaları, napolitenler, polkalar ve valslerden en güzel seçmeler müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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