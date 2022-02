Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü" konseri verecek

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Sevgililer Günü" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eray İnal'ın yöneteceği konser, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 18 Şubat Cuma saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Konserin solisti Marin Gheras, ÇDSO ile "Shape of my heart", "Lonely Shepherd", "The Godfather" gibi eserleri seslendirecek.