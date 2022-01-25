Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, "Oda Müziği Konseri" verecek - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, "Oda Müziği Konseri" verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası,

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Oda Müziği Konseri"ni müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Oda Müziği Konseri"ni müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, geniş eser yelpazesi bulunan oda müziğinin seçkin eserlerini dinleyicisiyle buluşacak.

Kemanlarda Serkan Kısa, Cevahir Yunak, viyolada Ecem Akkuş, kontrbasta Tuğçe Kurt, piyanoda Çağla Çoker, klarnette Gözde Çevik'ten oluşan orkestra, Karaev, Hacıbeyov ve Prokofiev'in oda müziği eserlerini seslendirecek. Konserde ayrıca solist Mehmet Kerim Okanşar, piyanonun gözde eserlerinden oluşan bir repertuvarla resital verecek.

Konser, 28 Ocak Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

Tuğçe Kurt, Çukurova, Konser, Kültür Sanat, Haber

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