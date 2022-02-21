Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Franz Liszt ve Beethoven'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Franz Liszt ve Beethoven'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, piyanist Can Çakmur'un solist olarak yer alacağı konser, 25 Şubat saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserin ilk bölümünde, Can Çakmur, Franz Liszt'in 2 numaralı piyano konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Programın ikinci yarısında, Beethoven'ın 1 numaralı senfonisi seslendirilecek.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Franz Liszt, Beethoven, Çukurova, Konser, Güncel, Haberler

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