Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek

AA, İsmihan Özgüven - Kültür Sanat
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Vivaldi, Bach ve Mozart'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Vivaldi, Bach ve Mozart'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Ezgi Su Apaydın'ın solist olarak yer alacağı konser, 11 Şubat saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Programın ilk yarısında Apaydın, Barok dönemi bestecilerinden Vivaldi'nin klasik müziğe damgasını vurmuş "Mevsimler" adlı eserini yorumlayacak.

Konserin ikinci ve üçüncü bölümünde, Johann Sebastian Bach'ın "Brandenburg" ve Mozart'ın "Divertimento" eserleri seslendirilecek.

AA / İsmihan Özgüven - Kültür Sanat

Çukurova, Konser, Mozart, su, Kültür Sanat, Haber

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