Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Fransız bestecilerin eserlerini sunacak

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının (ÇDSO) vereceği konserde, Fransız bestecilerin eserleri dinletilecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı sanatçı Yalçın Adıgüzel'in yöneteceği konser, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 14 Ocak Cuma saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Fransız besteciler Chausson, Ravel ve Faure'nin eserlerinin seslendirileceği konserin ilk bölümünde, Adana'da doğmuş ve yetişmiş keman virtüözü Deniz Erten İspir, solist olarak yer alacak.

Konserin ikinci yarısında Fransız bestecilerinden Bizet'in L'arlèsinne süiti, dinleyiciyle buluşacak.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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