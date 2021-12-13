Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Can Okan'ın yöneteceği konser, 17 Aralık saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Artemis Sis Balkız'ın solist olarak yer alacağı konserin ilk bölümünde Bartok'un "Viyola Konçertosu" seslendirilecek.

ÇDSO, konserin ikinci bölümünde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler"i müzikseverlerin beğenisine sunacak.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title