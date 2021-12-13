Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.
ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Can Okan'ın yöneteceği konser, 17 Aralık saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Artemis Sis Balkız'ın solist olarak yer alacağı konserin ilk bölümünde Bartok'un "Viyola Konçertosu" seslendirilecek.
ÇDSO, konserin ikinci bölümünde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler"i müzikseverlerin beğenisine sunacak.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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