Çukurova Deltası göçmen misafirlerini ağırlamaya başladı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarını barındıran Çukurova Deltası'nda tüm dünyayla eş zamanlı yapılan kış sayımında 40 türde 78 bin su kuşu tespit edildi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme alanlarından Çukurova Deltası'nda başta Akyatan olmak üzere Tuzla, Ağyatan ve Yumurtalık lagünleri, su kuşlarının önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.

Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya göçen kuşların 3 rotasından 2'sinin geçtiği delta, üçte ikisi Kuzey Avrupa'dan göç edenler olmak üzere aralarında flamingo, gri balıkçıl, kervan çulluğu, tarakdiş, kaşıkçı, sumru ve alaca yalıçapkınının da bulunduğu çok sayıda kuş türünün uğrak yeri konumunda bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Doğa Araştırmaları Derneği ekipleri, kasım, aralık aylarında gelerek kış mevsiminin ılık geçtiği Çukurova'da konaklayıp şubat sonunda bölgeden ayrılan göçmen kuşların sayımını her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayla eş zamanlı yürütülen kış sayımında Çukurova Deltası'nda bu yıl 40 türden 78 bin su kuşu tespit edildi.

"Çok sayıda kuş türünü misafir ediyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, bu yıl kış ortası su kuşu sayımları için 15 Ocak-15 Şubat döneminin belirlendiğini söyledi.

Türkiye'deki yaklaşık 400 tür kuşun sayımlarının gerçekleştirildiğini belirten Çangır, sorumluluk alanlarındaki Çukurova Deltası'nın sulak alanlar açısından zengin bir bölge olduğunu anlattı.

Çangır, "Bu yıl hava şartlarıyla bağlantılı olarak geçen yıla göre sayılarda biraz azalma olsa da yine de çok sayıda kuş türünü misafir ediyoruz. Yaptığımız sayımlarda 40 türde 78 bin su kuşu tespit ettik. Resmi kayıtlarımıza aldık, çalışmalarımız tamamlandı." diye konuştu.

Göçmen kuşların sulak alanlarda rahat yaşayabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çangır, şöyle devam etti:

"Öncelikle hayvanların misafir edilebilmesi için yaşadığı ortamların uygun olması lazım. Başta kaçak avcılıkla mücadele olmak üzere hayvanların rahatsız edilmemesi gerekir. Bu konuda Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili tutanakları tanzim ediyoruz. Su kuşlarının gerek popülasyon gerek konaklama sürelerine bakıldığında her geçen yıl da daha fazla rahat ettikleri anlaşılıyor."

"En büyük tehdit avcılık"

Doğa Araştırmaları Derneği gönüllü kuş gözlemcisi Kenan Ulaş Karan da kış ortası sayımlarının her yıl tüm dünyada eş zamanlı yapıldığını anlattı.

Amacın, dünyadaki kuş popülasyonunun durumunu aynı dönemde belirlemek olduğunu belirten Karan, şunları kaydetti:

"Bu yıl alanda karşılaştığımız en önemli olaylardan bir tanesi, sayım yaptığımız tarihlerde yeterince soğuk olmaması nedeniyle Anadolu'daki göller donmadığı için buradaki su kuşu sayısı biraz azalıyor. Bu yıl Çukurova Deltası'nda 40 türde 78 bin kuş sayıldı. Alanda gördüğümüz en büyük tehdit avcılık faaliyetlerinin artması ve yaygınlaşan tarım alanlarının sulak alanlara çok yaklaşması. Bunlar bizim alanda gördüğümüz en büyük tehditler."