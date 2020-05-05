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Çukurova'dan “buğday üretimi artırılsın” talebi

Çukurova'dan “buğday üretimi artırılsın” talebi
05.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:26

Çukurova'da pandemi sürecinde aldıkları izin ile üretime aralıksız devam eden un üreticileri, hem iç pazara hem de dış pazarlara daha çok ürün temin etmek için yerli buğday üretiminin artırılmasını istiyor.

Çukurova'da pandemi sürecinde aldıkları izin ile üretime aralıksız devam eden un üreticileri, hem iç pazara hem de dış pazarlara daha çok ürün temin etmek için yerli buğday üretiminin artırılmasını istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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