Çukurova'daki sulama projeleri

04.09.2019 12:08

Adana'da yapımı devam eden İmamoğlu 2. Kısım Sulama inşaatın bir bileşeninde sızdırmazlık testine başlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük Çukurova'nın bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tamamlanmasıyla 9 köyde yaklaşık 176 bin 390 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatı bünyesinde 77 bin 500 dekarlık alanı sulayacak S2A boru hattında su test çalışmaları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, S2A ana boru hattı güzergahında hidrolik sızdırmazlık olarak ifade edilen teste başlanıldığını belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Su testlerinin tamamlanmasıyla sulamaya açılacak alanda sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yılda 58 milyon 155 bin TL zirai gelir artışı ve ilave istihdam sağlanacaktır. İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatı tüm bileşenleri ile tamamlandığında ise ülke ekonomisine yıllık 132 milyon TL zirai gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Bundan önceki yıllarda sulu tarım imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle ekonomik değeri daha düşük ürünler yetiştirmek zorunda kalan çiftçilerimiz, sulama projeleri sayesinde mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk ve çeşitli sebzelerin yetiştiriciliğine yönelmiş durumdalar. Sulu tarım ile birlikte hem dekar başına daha fazla ürün elde eden hem de daha fazla ekonomik fayda sağlayan çiftçilerimiz ülkemizin tarımsal ekonomisine de güç katmaktadırlar."

Kaynak: AA