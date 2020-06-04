Çukurova'daki kaçak bina belediye ekiplerince yıkıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde kaçak yapıldığı tespit edilen 6 katlı bina belediye ekiplerince yıkıldı.
04.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:08
Adana'nın Çukurova ilçesinde kaçak yapıldığı tespit edilen 6 katlı bina belediye ekiplerince yıkıldı.
Toros Mahallesi'nde belediye ekipleri kaçak yapıldığı tespit edilen binanın yıkımı için çalışma başlattı.Çukurova Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yıkım çalışması sırasında çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.
Yıkım işleminin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA