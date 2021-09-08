Çukurova'da yaygınlaşan iyi tarım uygulamalarında hedef 1 milyon dekar

Adana'da iyi tarım uygulaması yapılan alanlar geçen yıla göre 100 bin dönümün üzerinde genişleyerek 695 bin dekara ulaştı.

Adana'da iyi tarım uygulaması yapılan alanlar geçen yıla göre 100 bin dönümün üzerinde genişleyerek 695 bin dekara ulaştı.

İnsan sağlığına zararlı kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen, kayıt altına alınarak kontrol edilip sertifikalandırılan üretim şekli olan iyi tarım uygulaması yapılan tarla ve bahçelerden elde edilen ürünlerin son yıllarda özellikle iç ve dış pazarda tercih edilmesinin etkisiyle uygulamaya Çukurova çiftçisi rağbet gösteriyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2018'de 632 bin dekar alanda yapılan üretim, 2019'da salgının kısmi olumsuz etkisiyle 578 bin dekarda gerçekleşti. Buna karşın geçen yıla göre 100 bin dönümden fazla artış göstererek 695 bin dekara ulaşan iyi tarım uygulaması yapılan alan miktarının bu yıl 1 milyon dönüme yükselmesi hedefleniyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, iyi tarım uygulamalarının, üretimde kullanılan gübre ve ilaçların ruhsatlı, belirlenen dozda ve tarihte kullanılması, sertifikalı tohum ve fidan tercih edilmesi, mütemadiyen toprak ve üründeki kalıntıların analizinin yapılması, kullanılan ilaç ve gübrelerin poşet ve ambalajlarının dahi saklanıp geri dönüşüme teslim edilmesi, ilaç kullanımı sonrası bitkinin ilacı attıktan sonra hasat edilmesi, sulamada kapalı sistemler kullanılarak toprağın çoraklaşmasının önlenmesi gibi unsurları barındırdığını ve tüm bunların denetlenmesini kapsadığını belirtti.

İyi tarım uygulamalarının AB Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum gösterdiğini ifade eden Tekin, ürünleri iç ve dış pazarda tercih edilen bu uygulamaların çiftçiler arasında yaygınlaşması için Bakanlığın da destek verdiğini vurguladı.

Tekin, uygulamaya Çukurova çiftçisinin ilgisinin her geçen gün arttığını kaydederek şunları söyledi:

"Bakanlığımız iyi tarım uygulamasına geçen çiftçilerimize tarımsal destekler veriyor. Bu destek, dekara 20 ile 150 lira arasında değişiyor, çitçilerimizin diğer desteklerle dekar başına almış oldukları destek miktarı oldukça artıyor. Bu uygulama sayesinde hem Avrupa hem dünyanın çeşitli ülkelerine yapılan ihracatımız başarılı bir çizgi seyrediyor. Özellikle AB'nin gündeme getirdiği Yeşil Mutabakat'ın da aslında temelini iyi tarım uygulamaları oluşturmaktadır. İyi tarım sayesinde de bizim ihracatımızın sürekliliği devam edecektir."

Adana'da en fazla iyi tarım uygulamalarının yapıldığı ürünlerin başında narenciyenin geldiğini, bunu örtü altı sebze ve meyve üretiminin takip ettiğini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Adana'da şu an 695 bin dönüm alanda iyi tarım uygulamaları yapılıyor. İyi tarımda ilk hedefimiz bu yıl 1 milyon dekarda bu uygulamanın yapılmasını sağlamak. Önümüzdeki yıllarda iyi tarım uygulaması yapılan alanları 3 milyon dekara çıkarmak istiyoruz. Bazı alanlar ve ürünler bu uygulama kapsamında değerlendirilmiyor ama alanları büyüterek bu hedeflediğimiz noktaya geleceğimize inanıyoruz. Çiftçilerime çağrımız bu 695 bin dekar alanın daha üst seviyelere çıkarılması. Ekiplerimiz sahada sürekli eğitim ve yayım çalışmaları yapıyorlar. Biz, iyi tarıma geçen çiftçilerimize elimizden geldiğince yardımcı olup, onların tüm işlerini kolaylaştırarak hızlı bir şekilde bu uygulamaya geçmesini sağlıyoruz. "

İyi Tarım Uygulamaları ürüne katma değer katıyor

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de uygulamanın tarladan sofraya güvenli olması özelliğiyle Türk tarımında çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

İyi tarım uygulamaları sonucu elde edilen ürünlerinin tüketici tarafından tercih edilmesiyle bu tarımı yapanların avantaj kazandığını anlatan İncefikir, "Tüketici marketlere gittiğinde kendisi ve çocukları için çok daha güvenli ürünleri tercih ediyor. Bu tercih de tüketicinin daha çok bu tarz ürünlere yönelmesine neden oluyor. İyi tarım, üründe daha iyi fiyatlama sağlayarak katma değer yaratıyor." dedi.

Oda olarak iyi tarım uygulamaları yapmak isteyenlere yardımcı olduklarını ifade eden İncefikir, şöyle devam etti:

"Üreticilere, iyi tarımın yapmaları gerektiğini, bu şekilde kazançlarının normal üretimden çok daha yüksek olacağını anlatıyoruz. Onların ilaçlamada, gübreleme konusunda ürünün tarladan markete yolculuğunda daha duyarlı olması bizi sevindiriyor. İyi tarımın gittikçe de daha çok yaygınlaştığını görüyor, bu alanlarının gittikçe büyüyeceğini tahmin ediyoruz."

Ürünlere talep oldukça iyi tarım uygulaması arttı

Merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle yaklaşık 2 bin 500 dönümde iyi tarım uygulamaları yapan Nihan Işık da özellikle devlet destekleri ve kredilerin etkisiyle 2015 yılından itibaren gerek tarla gerek bahçe tarımında peyderpey bu uygulamaya geçtiklerini belirtti.

İyi tarım uygulamasından önce de kontrollü ve disiplinli üretim yaptıklarını, ilaç ve gübre kullanımına dikkat ettiklerini kaydeden Işık, şunları söyledi:

"İyi tarıma geçtikten sonra tüketicilerin geri dönüşleri ve bize olan taleplerinden dolayı her sene iyi tarım alanlarımızı artırarak devam ettik. Çünkü bu alanlarda ürettiğimiz ürünü almaya gelen satıcı olsun veya onu tüketen tüketiciler gönül rahatlığıyla bu ürünleri tüketiyorlar. İnsan ve hayvan sağlığına, doğa ve çevreye saygılı bir üretim yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa