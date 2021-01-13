Çukurova'da yağmur beklentisiyle gübre atımı gecikmeli başladı
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Çukurova'da yağmur beklentisiyle gübre atımı gecikmeli başladı

13.01.2021 11:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:39
Çukurova'da yağmur beklentisiyle gübre atımı gecikmeli başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde havanın kurak gittiği tarım arazilerinde yağması beklenen yağmur öncesi, çiftçilerin gübreleme mesaisi başladı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde havanın kurak gittiği tarım arazilerinde yağması beklenen yağmur öncesi, çiftçilerin gübreleme mesaisi başladı.

Kozan ilçesinde havaların kurak gitmesinden dolayı büyümekte geç kalan buğdayların gelişimi için gereken nemin olmaması nedeniyle çiftçiler, tarım arazilerinde gübre atımı yapmadı. Bölgedeki çiftçiler, yağış beklentisi üzerine buğday ekili tarım arazilerinde gübreleme işlemine başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Çukurova'da da kurak bir yıl geçirdiklerini belirten çiftçi Arif İmeci, "Kuraklığın etkisiyle kasım ayında ekimine başladığımız buğdaylar gelişemedi. Normal şartlarda buğdayların daha iştahlı olması gerekirdi ancak nemin olmaması nedeniyle sıkıntı yaşandı. Yarın yağacak yağmurla birlikte, buğdayların gelişime başlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de bölgedeki çiftçiler, dün ve bugün gübreleme işlemlerine başladı. Dönüm başına 25 kilogram üre gübresi atıyoruz" diye konuştu.


Çukurova'da yağmur beklentisiyle gübre atımı gecikmeli başladı
Çukurova'da yağmur beklentisiyle gübre atımı gecikmeli başladı
Çukurova'da yağmur beklentisiyle gübre atımı gecikmeli başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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