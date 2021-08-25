Çukurova'da vezneler hafta sonu ve 30 Ağustos'ta açık

Çukurova Belediyesi vezneleri hafta sonu ve resmi tatil olan 30 Ağustos'ta hizmet vermeye devam edecek.

Çukurova Belediyesi vezneleri hafta sonu ve resmi tatil olan 30 Ağustos'ta hizmet vermeye devam edecek.

7326 Sayılı Kamuya Olan Borçların Yapılandırılması Hakkındaki Kanuna göre son gün 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Son günlerin hafta sonuna ve Zafer Bayramına denk gelmesi dolayısıyla Çukurova Belediyesi yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için tatil olan bu 3 günde veznelerin hizmet vermesini kararlaştırdı.

Buna göre Çukurova Belediye binasındaki vezneler ve Emlak Servisi 28 Ağustos Cumartesi, 29 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Pazar günleri 09: 00-16: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların mağdur olmaması adına böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Yapılandırmalar kamuya olan borçların ödenmesi konusunda vatandaşlarımıza önemli fırsat sunuyor. Borcu olan tüm hemşehrilerimizin bu fırsattan yararlanıp borçlarını ödemesini istiyoruz. Bu amaçla hafta sonu ve resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda veznelerimiz hizmet vermeye devam edecek. Yapılandırma için son gün 31 Ağustos olduğu için, yapılandırmanın son gününde olabilecek yığılmaların da önüne geçmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz hafta sonu ve 30 Ağustos'ta yapılandırmalarını yapabilirler" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı