Çukurova'da vezneler hafta sonu ve 30 Ağustos'ta açık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurova'da vezneler hafta sonu ve 30 Ağustos'ta açık

Çukurova'da vezneler hafta sonu ve 30 Ağustos'ta açık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çukurova Belediyesi vezneleri hafta sonu ve resmi tatil olan 30 Ağustos'ta hizmet vermeye devam edecek.

Çukurova Belediyesi vezneleri hafta sonu ve resmi tatil olan 30 Ağustos'ta hizmet vermeye devam edecek.

7326 Sayılı Kamuya Olan Borçların Yapılandırılması Hakkındaki Kanuna göre son gün 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Son günlerin hafta sonuna ve Zafer Bayramına denk gelmesi dolayısıyla Çukurova Belediyesi yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için tatil olan bu 3 günde veznelerin hizmet vermesini kararlaştırdı.

Buna göre Çukurova Belediye binasındaki vezneler ve Emlak Servisi 28 Ağustos Cumartesi, 29 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Pazar günleri 09: 00-16: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların mağdur olmaması adına böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Yapılandırmalar kamuya olan borçların ödenmesi konusunda vatandaşlarımıza önemli fırsat sunuyor. Borcu olan tüm hemşehrilerimizin bu fırsattan yararlanıp borçlarını ödemesini istiyoruz. Bu amaçla hafta sonu ve resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda veznelerimiz hizmet vermeye devam edecek. Yapılandırma için son gün 31 Ağustos olduğu için, yapılandırmanın son gününde olabilecek yığılmaların da önüne geçmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz hafta sonu ve 30 Ağustos'ta yapılandırmalarını yapabilirler" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çukurova'da vezneler hafta sonu ve 30 Ağustos'ta açık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:49:56. #1.16#

title