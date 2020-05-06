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Çukurova'da tanıştı, Samsun'a getirdi

Çukurova'da tanıştı, Samsun'a getirdi
06.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:43

Osmaniye'den Samsun'a atanan Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çukurova bölgesinde son yıllarda sıkça uygulanan mısırda 'sırta ekim' sistemini, Bafra, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde uygulanması için araçlar getirdi.

Osmaniye'den Samsun'a atanan Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çukurova bölgesinde son yıllarda sıkça uygulanan mısırda 'sırta ekim' sistemini, Bafra, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde uygulanması için araçlar getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Çukurova bölgesinde geleneksel ekim yöntemlerinin yerini alan mısır da sırta ekimin iklime bağlı olarak iş gücü tüketiminde azalma, toprak verimliliğini artırma, suyun randımanlı kullanımı, su ve rüzgar erozyonu kontrolü, bitki kök derinliğini artırma, tarla da su birikmelerine karşı kök boğazı çürüklüğünü önleme, dolu zararını önleme ve bitkini hava sirkülasyonunu sağlama gibi faydalarını değerlendirerek Samsun ilinde de uygulamanın denenmesini arzu ettik. İlimiz mısır üreticilerine mısır da sırta ekimi uygulamalı olarak göstermek amacıyla makineleri Çukurova'dan temin ettik ve ilimiz Bafra, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde demonstrasyon amaçlı ekimleri gerçekleştirdik. Üreticilerimize düze ekim ile sırta ekimin farkını göstermeye çalıştık. Ekim sonrası ve ürün hasadından sonra verimdeki artış ve iş gücündeki azalmayı gören üreticilerin bu ekim yöntemine geçiş yapacağını değerlendiriyor, ilimiz üretimine ve üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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