Çukurova'da sulama sezonu başladı
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Çukurova'da sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle Çukurova'daki üreticilerin sezon boyunca herhangi bir su sıkıntısı yaşamadan tarımsal üretimlerini yapabileceklerini bildirdi.

13.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:19
Çukurova'da sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle Çukurova'daki üreticilerin sezon boyunca herhangi bir su sıkıntısı yaşamadan tarımsal üretimlerini yapabileceklerini bildirdi. Alınan önlemler sayesinde Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'deki üretimlerle bu yıl ülke ekonomisine 12,1 milyar liralık katkı sağlanması bekleniyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurumun çalışmaları kapsamında "sürdürülebilir su yönetimi" anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılıyor.

Türkiye'de suyun 4'te 3'ü sulamada kullanıldığı için sulama tesisleri inşa edilirken, modern ve tasarrufu yüksek yağmurlama ile damlama sistemleri tercih ediliyor.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilirken, tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor.

Böylelikle, yağmurlama sulamalarında yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65 su tasarrufu sağlanıyor.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesini ve çiftçi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor.

Çukurova'da sulama sezonu açıldı

Bu arada, Çukurova bölgesinde sulama, içme, sanayi suyu ile enerji maksatlı baraj ve göletlerde doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu depolama ve sulama tesislerinde gerekli bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Tarımsal üretim yapacakların sulama sezonu süresince herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacakları öngörülüyor.

Bu kapsamda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Nisan'da kanallara su bırakılarak, 2020 sulama sezonu açıldı.

Çukurova'daki 4 ilden 12,1 milyar lira gelir

Çukurova'da yapılan çalışmalar ve barajlardaki doluluk oranları sayesinde Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de 2020 yılı sulama sezonunda 3 milyon 472 bin 260 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarımla bu yıl ülke ekonomisine 12 milyar 68 milyon 954 bin 934 lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle tarımın gelişmesine paralel makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmelerle yeni istihdam imkanlarının oluşması öngörülüyor.

Bu kapsamda DSİ, Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'deki sulama projelerine de hız kesmeden devam ediyor.

Adana'da yapımına devam edilen İmamoğlu Sulama Projeleri tüm aşamalarıyla tamamlandığında il sınırları içinde yer alan, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 70 bin 400 dekar tarım arazisi sulu tarıma dönüştürülecek.

Çukurova'da sulama sezonu başladı

Kaynak: AA

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