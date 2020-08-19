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Çukurova'da sezonun ilk pamuğuna 55 liralık sembolik fiyat

Adana'da yılın ilk hasat edilen kütlü pamuğun kilogramı 55 liradan sembolik olarak satıldı.

Çukurova'da sezonun ilk pamuğuna 55 liralık sembolik fiyat
19.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:03

Adana'da yılın ilk hasat edilen kütlü pamuğun kilogramı 55 liradan sembolik olarak satıldı.

Adana Ticaret Borsasından (ATB) yapılan açıklamaya göre, ATB kompleksinde Başkan Şahin Bilgiç'in yönetiminde gerçekleştirilen kütlü pamuk sembolik satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nden üretici Hasan Aslan'a ait 70 kilogram pamuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazarlık usulüyle satışa sunuldu.

Satışta Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, yapılan pazarlık sonucunda sezonun ilk kütlü pamuğunu üretici Hasan Aslan'dan kilogramı 55 liradan satın aldı.

Başkan Bilgiç, asıl amaçlarının Çukurova pamuğunun tekrar eski günlerine dönmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Borsa olarak bu yılın başında "Çukurova Pamuğu" coğrafi işaret aldıklarını anımsatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Tescilli Çukurova pamuğunun bu topraklarda yetiştirilmesi lazımdır. Tekstil sektöründe ana ham madde olan pamuğun en azından yüzde 70'i milli üretim olmalıdır. Önümüzdeki sezon için açıklanacak prim desteğinin en az 1,5 lira olması üreticilere teşvik olur."

Çukobirlik Genel Müdürü Çakıcı da pamuk ekim maliyetlerinde öngörülemeyen çok yüksek artışlar olduğunu, fiyatta sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Çakıcı, "Bu yıl inşallah verim yüksek olur. Fiyat konusu ise çiftçilerin bir yıl sonra tekrar pamuk ekmeyi düşeneceği bir fiyata gelir. Biz Çukobirlik olarak çiftçilerimizin pamuğu terketmemeleri için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

26 yıldır kütlü pamuk üreten çiftçi Aslan da amacının Çukurova pamuğunu unutturmamak olduğunu belirterek, "Çukurova pamuğu semboldür. Şehrimizin imajıdır. Yaşadığım her yıl pamuk ekmeye devam edeceğim. Devletimiz yeterli desteği verirse tüm çiftçilerin pamuk ekeceğini biliyorum. Desteklerinden dolayı ATB'ye sonsuz teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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