Çukurova'da "sarı gelin" görsel şölen sunuyor
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Çukurova'da "sarı gelin" görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Çukurova'da "sarı gelin" görsel şölen sunuyor Sarı renge bürünen ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken bu yıl pandemi nedeni ile uygulanan yasaklarla ziyaretçi sayısı azaldı Adana'nın Kozan ilçesinde sarı gelin ve günebakan olarak da adlandırılan ayçiçeği tarlaları görsel...

Çukurova'da "sarı gelin" görsel şölen sunuyor

Sarı renge bürünen ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken bu yıl pandemi nedeni ile uygulanan yasaklarla ziyaretçi sayısı azaldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sarı gelin ve günebakan olarak da adlandırılan ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen oluşturdu.

Her yıl fotoğraf sanatçılarının, gelin damatların ve doğa tutkunlarının doğal fotoğraf platosu olan ayçiçekleri bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Çokak Mahallesinde 500 dönüme yakın alana ekilen ayçiçeği, mısır, buğday tarlaları sarı ve yeşilin oluşturduğu tonlar ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 50 dönüm araziye ayçiçeği eken Çokak Mahallesi sakinlerinden muhtar Yunus Erkmen, "Pandemi öncesi vatandaşlar, fotoğrafçılar, gelin damatlar bu tarlalara fotoğraf çekimi için geliyordu. Bu yıl pandemi nedeniyle pek ziyaretçi gelmiyor. Ayçiçeklerin açması ile müthiş bir görsel şölen oluyor" dedi.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş Kozan'ın tarih ve doğa cenneti bir kent olduğunu belirterek, "İnsanlarımız pandemi öncesi anılarına bu fotoğraflarını ekliyordu. Bu yıl tarlalarımızda şölen sürüyor ama pandemi nedeni ile daha sakin" diye konuştu.

Çukurova'da 'sarı gelin' görsel şölen sunuyor
Çukurova'da 'sarı gelin' görsel şölen sunuyor
Çukurova'da 'sarı gelin' görsel şölen sunuyor
Çukurova'da 'sarı gelin' görsel şölen sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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