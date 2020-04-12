Çukurova?da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor ADANA'da yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla imkanlarını seferber eden Çukurova Belediyesi ekipleri, temizlik, gıda ve sıcak yemek yardımlarını sürdürüyor.

ADANA'da yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla imkanlarını seferber eden Çukurova Belediyesi ekipleri, temizlik, gıda ve sıcak yemek yardımlarını sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Çukurova Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Salgınla mücadele kapsamında Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu dahil her gün sokaklarda ilaçla yıkama çalışması yapıyor. Ekipler, ayrıca 65 üstü vatandaşlara sıcak yemek servisine devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de salgın sonrası işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gıda paketi dağıtıyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, düzenli olarak besleme yapıyor.ÇETİN'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana titizlikle çalıştıklarını ve salgın bitene kadar maaş almayacağını kaydederek "Salgın bitene kadar maaşımı ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi hazırlanmak üzere Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağışlayacağımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar. Biz tüm imkanlarımızla sosyal belediyecilik anlayışı gereği yanlarındayız. Virüs temasla bulaşıyor. Kendimizi izole edersek salgının önüne geçebiliriz. Bu sıkıntılı süreci dayanışma ile hep birlikte atlatacağız? dedi.

Kaynak: DHA