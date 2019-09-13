Çukurova'da pamuk hasadı başladı

13.09.2019 11:45

Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, 450 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanan pamukta 250 bin- 270 bin tonluk üretim bekleniyor.

Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk, Çukurova çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova denilince akla ilk gelen ürünün pamuk olduğunu söyledi.

Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş pamuğun, yörede "beyaz altın" olarak bilindiğini aktaran Doğan, "Tekstil ve konfeksiyon sanayisine sağladığı katma değeriyle vazgeçilmez bir ürün olan pamuk, ham madde konumunda olduğu tekstilde yapılan ihracatta, Türkiye ekonomisinde önemli paya sahiptir." diye konuştu.

Doğan, pamuğun Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton civarında ürün alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pamukta, üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60'larda kalmıştır. Yüzde 40'lık fark ise ithalat ile karşılanmaktadır. İthalat yaptığımız için ülkemizin dövizi yurt dışına gitmektedir. Ülkemizin toprağı elverişli olmasından dolayı pamuk üretimi daha fazla artırılmalı. Pamuk fiyatları geçen yıl 4,5 lirayı bulmuştu, hasadın sonuna doğru 3 lira civarındaydı. Şu anda geçen yılki fiyatlarla satışı yapılıyor."

"Pamuğa verilen desteğin artırılmasını istiyoruz"

Bölgede pamuğun kilogram fiyatının 2,90-3,10 lira olduğunu dile getiren Doğan, "Pamukta 2 yıl önce verilen 80 kuruşluk desteğin en az 1,25 lira olmasını istiyoruz. Üretimde 500 kilogramlık kota uygulaması da var, bunun da kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Doğan, son yıllarda verilen destekleme primiyle pamuk ekim alanının 270 bin dekardan 450 bin dekara çıktığını, destekleme primlerinin artırılması durumunda ekim alanlarının daha da genişleyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana'da ortalama 270 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl da pamukta 450 bin dekarlık ekim var, pamuk hasadı da yeni başladı. Şu anki tahminlerimize göre 250-270 bin ton pamuk üretimi beklemekteyiz"

retici Yusuf Polat da kentte uzun yıllardır pamuk üreticiliği yaptığını dile getirerek, "Bu yıl aile işletmesi olarak 600 dekar pamuğumuz var. Hasada başladık, iyi bir yıl olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Hasan Aslan da destekleme primlerinin artırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA