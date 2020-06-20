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Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, muz üretim alanları son 2 yılda yüzde 400 genişledi.

Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor
20.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:14

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, muz üretim alanları son 2 yılda yüzde 400 genişledi.

Mersin ve Antalya'dan sonra en fazla muz üretilen il olma özelliğini taşıyan Adana'da, üreticilerin yeni gözdesi muzun yetiştirildiği sera sayısı günden güne artıyor.

Adanalı çiftçiler muz üretimine yönelirken, iç pazarın muz ihtiyacını ithalata gerek kalmadan karşılayabilmeyi hedefliyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin muz ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldığını savundu.

Son yıllarda ise özellikle Akdeniz'e kıyısı bulunan illerde muz üretiminin oldukça arttığını ve ülke ihtiyacının büyük bölümünün yerli üretimle karşılanmaya başlandığını dile getiren Doğru, "Bundan 2 yıl önce Türkiye'nin toplam muz üretimi 450 bin tonken, verilen destekler ve sübvanse kredilerle muz serası yatırımına yönelen üreticiler sayesinde 2019 yılında üretim 650 bin tona yükselmiştir. 2020'de ise yeni yapılan seraların kullanılmaya başlanmasıyla 870 bin tonun üzerinde muz rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de muz tüketiminin kişi başı ortalama 7,5-8 kilogram olduğunu, toplam tüketimin ise 800-850 bin ton olarak gerçekleştiğini aktaran Doğru, "Eskiden bu tüketimin yarıdan fazlasını ithalat yoluyla karşılarken 2021 yılında yeni seralarla birlikte muz tüketiminin tamamını yerli üretimle karşılayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Adana'da üretim alanı 2 yılda yüzde 400 arttı

Adana'nın son iki yıl içinde muz üretiminde büyük adımlar attığını vurgulayan Doğru, karpuz ve narenciye ile anılan kentin muz üretiminde de söz sahibi illerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Doğru, 2018 yılında 330 dekar alanla başlayan muz üretiminin iki yıl içinde inanılmaz bir ivmeyle arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"2019 yılında bu rakam 729 dekara, 2020 yılının ilk 6 ayında ise 1700 dekara çıktı. Yani sadece 2 yıl içinde muz üretim alanımız yüzde 400 artış gösterdi. Bu yıl için 20 bin ton üretim beklemekteyiz. Bu rakamın birkaç yıl içinde 100 bin tonu rahatlıkla geçeceğini söyleyebilirim. Adana, karpuzu ve narenciyesiyle anılan bir kent. Devletimizin de desteğiyle Adana'yı yerli muz üretiminde marka ve lider bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bunun için muz ithalatında alınan yüzde 145'lik gümrük vergisinin dolar cinsinden sabitlenmesini istiyoruz. Bu sayede yurt dışıyla daha kolay rekabet edebilir hale geliriz."

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir ise Adana'nın muz üretiminde önemli bir merkez haline geleceğine inandığını belirtti.

Adana'da üreticilerin muza yoğun ilgisinin olduğunu aktaran İncefikir, "Bu ilginin daha da artan bir ivmeyle yükseleceğine inanıyorum. Her gün yeni bir muz serası ile karşılaşıyoruz. Kilogramı en az 5-5,5 liradan satılan ve neredeyse 4 mevsim tüketilebilen muz, Adana için müthiş bir alternatif ürün. Sera ürünü olduğu için de doğal felaketlerden etkilenme şansı düşük. Bu nedenle bölgedeki üretici, narenciye ve karpuz yerine muza dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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