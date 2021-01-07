Çukurova'da kuraklık alarmı
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Çukurova'da kuraklık alarmı

07.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:58
Çukurova'da kuraklık alarmı

ÇUKUROVA'da, özellikle Adana'nın Kozan ile Osmaniye'nin Kadirli ilçelerindeki barajlarda doluluk oranları yüzde 40'lara kadar düştü.

ÇUKUROVA'da, özellikle Adana'nın Kozan ile Osmaniye'nin Kadirli ilçelerindeki barajlarda doluluk oranları yüzde 40'lara kadar düştü. Adana merkezde baraj doluluk oranın yüzde 70 olmasına rağmen çevre il ve ilçelerdeki riskli durumun genele yansıyabileceğini belirten Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, "Kozan ve Kadirli'deki kuraklık alarmı Adana için bir mesajdır. Hoyratça su kullanımına devam edilirse yarın biz de İstanbul, Ankara gibi kentlerin çektiği su sıkıntısını yaşayabiliriz" dedi.

Türkiye genelinde, iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyor. Birçok bölgede farklı seviyelerde yaşanan bu durum, su kullanımında tasarrufu sağlayacak verimli yolların geliştirilmesini zorunlu hale getirdi. Ülke genelinde olduğu gibi Çukurova Bölgesi'nde de özellikle Adana'nın Kozan ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerindeki barajlarda su seviyeleri alarm vermeye başladı. 2020 Nisan ayında doluluk oranı yüzde 100 olan Kozan Barajı'nda bu oran yüzde 42'ye geriledi. Osmaniye Arslantaş Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 40 olarak ölçüldü. Her iki ilçede de özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olması göze çarparken sulama şekillerinde suyun kontrolsüz kullanılması barajlardaki seviyenin düşmesini tetikledi. Arslantaş Barajı'nda su seviyesi düşünce su altında kalan bazı mezar, cami ve evler ortaya çıktı.

'SUYU KONTROLSÜZ VE HOR KULLANIYORUZ'Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle Türkiye genelinde kurak geçen bir dönemden geçildiğini söyleyen Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, sadece büyük kentlerde değil tüm ülkede önlemler alınması gerektiğini belirtti. İklim değişikliğinin kuraklıkta önemli bir rol oynamasına karşın özellikle içme suyunun verimsiz kullanımının da belirleyici sebeplerden biri olduğuna dikkat çeken Doğan, "Mevcut su potansiyellerimizi tarım, sanayi ve günlük hayatta etkin kullanıyoruz. Özellikle bu bölgede içme suyumuzun yüzde 70'ini tarımsal faaliyetlerde tüketiyoruz. Salma sulama sistemiyle suyun vahşi bir şekilde kullanılması düşüşün önemli bir sebebidir. Örneğin teknolojiyi kullanarak daha verimli bir sistemle kullanılan su azaltılırsa büyük bir adım atılmış olur. Bu tip önlemler alınmaz ise daha büyük zorluklarla karşılaşabiliriz" dedi.'KOZAN, ADANA İÇİN KURAKLIK ALARMIDIR'

Kozan Barajı'nın alarm vermesine rağmen Adana'da genelindeki baraj doluluk oranının yüzde 70'lerde olduğunu söyleyen Doğan, bu durumun bazı kesimlerce rehavete sebep olduğunu ve asıl tehlikeyi göremediklerini dile getirdi. Doluluk oranının şu an için yüksek olmasının kuraklık riskinin olmadığı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Doğan, "Adana su zengini gibi bir algı oluşmamalıdır. Türkiye genelinde 5'te 1 oranına düşen yağış söz konusu. Her kent risk altındadır. Kozan, Adana için bir kuraklık mesajıdır. Yerel yönetimlerin bir an önce su kullanımında değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. Örneğin orta refüj ve yeşil alan sulamaları içme suyundan yapılmamalıdır. Unutmamak gerekir ki kuraklık alarmı veren kentlerde aylar öncesine kadar yüzde 90 seviyelerinde doluluk oranları vardı. Şu an durum ortada. Gereken önlemleri almazsak yarın Adana'da İstanbul, Ankara gibi kuraklık alarmı verebilir" dedi.


- Adana
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı
Çukurova'da kuraklık alarmı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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