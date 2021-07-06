Çukurova'da korkutan kuraklık
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Çukurova'da korkutan kuraklık

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Çukurova'da korkutan kuraklık Adana'da geçen yıl Temmuz ayında yüzde 92 olan Kozan Barajındaki doluluk oranı bugün yüzde 50 olarak ölçüldü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre ülke genelinde son 50 yılın en sıcak günleri yaşanırken kuraklığın izi...

Çukurova'da korkutan kuraklık

Adana'da geçen yıl Temmuz ayında yüzde 92 olan Kozan Barajındaki doluluk oranı bugün yüzde 50 olarak ölçüldü

ADANA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre ülke genelinde son 50 yılın en sıcak günleri yaşanırken kuraklığın izi Kozan Barajında ve bahçelerde görülmeye başlandı. Geçen yıl Temmuz ayında yüzde 92 olan Kozan Barajındaki doluluk oranı bugün yüzde 50 olarak ölçüldü.

Devlet Su İşleri yetkililerinden alınan bilgiye göre 148 milyon metreküp su kapasitesi olan Kozan Barajında geçen yıl yüzde 92 doluluk oranı yaşanırken bu yıl Temmuz ayında yüzde 42'lik düşüş ile şuan yüzde 50 doluluk oranı ile 74 milyon metreküp su bulunuyor.

Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, yaptığı açıklamada çiftçilerin bilinçli tarım ve doğru sulama yapmasıyla sürecin ilerlemesi gerektiğini ifade ederek çiftçilere modern sulama yöntemlerini kullanmalarını istedi. Özdemir, "Kozan Barajımız 150 milyon metreküp suya sahip geçen sene yüzde 92 doluluk oranı vardı. Şuan yüzde 50 doluluk oranı var. Kışın beklediğimiz yağışlarımız olmadı. Şuan kuraklık kendini iyice belli ediyor. Bilinçli sulama damlama sulama ile suyu idareli israf etmeden kullanırsak bu yıl için sorun yaşamayız. Narenciyede verimde düşüş var. Limon mandalinada dökülme var. Bilinçli tarım damlama sulama yapılmalı. Suyu ne kadar idareli ve bilinçli kullanırsak o kadar çiftçimize faydalı olacak bu sene sorun yaşamayacağız. Şuan limon ve mandalinada dökülme yaşanıyor. Bunun sebebi de kuraklık ve sıcaklıklar" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Çukurova'da korkutan kuraklık
Çukurova'da korkutan kuraklık
Çukurova'da korkutan kuraklık
Çukurova'da korkutan kuraklık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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