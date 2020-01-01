Çukurova'da Kılıçdaroğlu heyecanı

01.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen tapu dağıtım törenine katılmak üzere 5 Ocak'ta Adana'ya geliyor.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun tören öncesi yine Çukurova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yüzüncüyıl Gülen Yüzler Semt Kreşinin açılışını yapması da bekleniyor.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 Ocak Pazar günü Adana'nın iki bayramı birden kutlayacağını ifade ederek, "5 Ocak'ta Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle Büyük Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyor şükranlarımı sunuyorum. Öte yandan 25 yıldır kangren haline gelmiş, binlerce insanımızı mağdur etmiş imar sorununu çözdük. 16 bin hak sahibine törenle tapularını dağıtacağız. Yani iki bayramı birden kutlayacağız" dedi.



Başkan Soner Çetin, saat 16: 00'da yapılacak tapu dağıtım törenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleştireceklerini belirterek, "Genel Başkanımız bu güzel günde bizlerle birlikte olacak. Belediye binamız önünde yapacağımız törende vatandaşlarımıza tapularını vereceği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Başkanımız, tapu dağıtım töreni öncesi Yüzüncüyıl Mahallesinde yapımını tamamladığımız semt kreşimizin de açılışını gerçekleştirecek. Tapu dağıtım töreninden sonra da Manuş Baba konseri ile kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel günde birlikte olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA