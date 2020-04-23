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Çukurova, Mersin, Kiraz, Ekonomi, Haber

Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de yapıldı

Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de yapıldı -Erkenci turfanda kirazın kilosu 150 TL'den alıcı buluyor -Bahçe Sahibi Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu, "Evde kal Türkiyem biz zaten üretiyoruz.

23.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:33
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de yapıldı

Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de yapıldı

-Erkenci turfanda kirazın kilosu 150 TL'den alıcı buluyor

-Bahçe Sahibi Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu, "Evde kal Türkiyem biz zaten üretiyoruz. Bizler size bu meyveyi, sebzeyi bizzat ulaştıracağız hiç merak etmeyin" dedi

MERSİN - Çukurova yöresinde açık alanda yetişen erkenci cins ilk kiraz hasadı Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşti.

İlçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde 30 dönümlük araziye kiraz bahçesi kuran Kemal Karaoğlu, ilk mahsulünü alırken Çukurova bölgesinin de ilk kiraz hasadı yapan kişi oldu.

Düşük rakımlı sahil bölgelerinde zor yetişen kiraz çeşidini yaklaşık 5 yıldır yetiştirmeye çalışan Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu, emeklerinin karşılığını almaktan son derece mutlu oldu.

240 rakımlı bölgede kurduğu 30 dönümlük kiraz bahçesinden ilk ürünü alan Karaoğlu, önümüzdeki günlerde seri üretime geçeceğini söyledi.

Ziraat Mühendisi ve Bahçe Sahibi Kemal Karaoğlu yaptığı açıklamada, "Sıkıntılı günlerimizde hastalıkla ilgili olan korona virüslü dönemlerde biz halkımıza diyoruz ki evde kal Türkiyem biz zaten üretiyoruz. Bizler size bu meyveyi, sebzeyi bizzat ulaştıracağız hiç merak etmeyin" dedi.

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise, "Ziraat Mühendisleri olarak Türkiye'nin böyle önemli ürünlerinden sert çekirdekli de ve dünyaya tanıtımda ihracatçıların kapısını açan Türkiye'nin döviz girdisi en fazla artıracak ürünlerden biri olan çok erkenci bir kiraz bahçesindeyiz. Erkenci bir kiraz çeşididir. Türkiye'de sahil kısmında sıcak bölgelerde böyle bir çeşit yetiştirmek çok zordur. Bu sayede biz Türkiye'de yeni ürün gruplarını özellikle sahil bölgelerine yeni ürün çeşitleri oturtma da büyük bir başarı elde ettik. Bunlar sayesinde Türkiye'nin bazı ürün grupları artık değişmeye başladı.Çünkü bunlar girdisi getirisi çok fazla olan ürün çeşitleridir. İhracaatlarımız için çok önemlidir. Ne kadar erken çıkan bir ürün fiyatta da ederi de o kadar yüksek oluyor. Evde kal Türkiyem sloganıyla çiftçilerimiz sayesinde Ziraat mühendisleri sayesinde tüketicilerimizin daha sağlıklı, daha pozitif olabilmeleri için bu çeşitli bu tarz ürünleri yetiştirerek onlar daha sağlıklı ve vücutlarının savunma mekanizmasını artıracak önemli ürünlerinden bir tanesi de kiraz da biliyorsunuz. Kirazın içerisindeki bir sürü vitaminler, mineraller insanların vücudunu daha çabuk iyileşmesinde etki etmektedir" ifadesini kullandı.

Erkenci turfanda kirazın kilosu 150 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

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