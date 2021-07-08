Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi
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Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi

Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesindeki yüzme kurslarında yıl yüzde 50 ile hizmet verebildiklerini söyleyerek, "Bu sezon zor koşullara karşın 5 binin üzerinde çocuğumuza yüzme öğreteceğiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesindeki yüzme kurslarında yıl yüzde 50 ile hizmet verebildiklerini söyleyerek, "Bu sezon zor koşullara karşın 5 binin üzerinde çocuğumuza yüzme öğreteceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği yüzme kursları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in katıldığı törenle başladı. Hayalpark'taki havuzda çocuklarla ve velileriyle bir araya gelen Başkan Soner Çetin, pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite ile kursların verildiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl kısıtlamalardan dolayı yüzme kurslarının biraz sekteye uğradığını belirten Çetin, "Her yıl 10 binin üzerinde ücretsiz yüzme eğitimi verirken geçen yıl bine ulaşmadı. Çünkü havuzlarımız kısa sürelerde hizmet verildi. İlgi çok fazla olmasına rağmen koşullar elvermedi. Bu yıl yüzde 50 ile hizmet verebiliyoruz. Şu anda 2 bin 500'den çocuğumuza eğitim veriyoruz. Bu sezon zor koşullara karşın 5 binin üzerinde çocuğumuza yüzme öğreteceğiz. Her yıl yaz aylarında çocuklarımızın kanallarda baraj gölünde boğulma haberlerini okuyoruz. Ama son dönemlerde bu azaldı. Hatta hiç böylesi içimizi yakan haberlere rastlamıyoruz. Çünkü başta bizim belediyemiz olmak üzere isteyen her çocuğumuza ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor" diye konuştu.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Park Vadi tesislerinden bahsederek, "Burada bölgenin su oyun parkı var. Çok amaçlı toplantı salonları bulunan bu tesiste Türkiye'nin ilk kadın yaşam merkezi var. Yakın zamanda Park Vadi Tesislerinde çocuklar için su oyun parkı ilave edildi, açılışını yapacağız" diye konuştu.

Bunların dışında çocukların çok sevdiği, gönlünce eğlendiği 4 su oyun parkı bulunduğunu kaydeden Çetin, "Çukurova ilçesinde çocuklarımızın çok mutlu olmasını istiyoruz. Buradaki hocalarımız uzman kişiler. Burada yüzme öğreneceksiniz. Biz ayrıca engelsiz havuz tahsis ettik ve engelli çocuklarımızın hizmetine açtık" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından çocuklarla ve velilerle sohbet etti. Çocuklar Çetin'e çiçek takdim ederek, yüzme kursları açılmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdiler. - ADANA

Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi
Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi
Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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