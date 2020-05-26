Çukurova'da biçerdöver, kırsalda orakla hasat
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Çukurova'da biçerdöver, kırsalda orakla hasat

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen buğdayın hasadı biçerdöverin giremediği kırsal alanda orakla yapılıyor.

Çukurova'da biçerdöver, kırsalda orakla hasat
26.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:15

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen buğdayın hasadı biçerdöverin giremediği kırsal alanda orakla yapılıyor.

Mayıs ayının ikinci haftasında başlayan hasat sürüyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen buğdaylar ovada biçerdöver ile hasat edilirken, kırsal alanda biçerdöver hasat gerçekleştiremiyor. Vatandaşlar imece usulü ile oraklarla ekinlerini biçiyorlar. Kozan'a bağlı Karanebili Mahallesi Değirmendere mevkisinde orak ile hasat yapılmaya başlandı. 55 yaşındaki Veysel Dinçer orakla tarlasında hasadını gerçekletirdi.

Dinçer, kendi mahallelerine eğimden dolayı biçerdöverin giremediğini, bundan dolayı da orak ile ekin biçtiklerini belirterek, "Bizler kendi geçimimizi sağlamak ve ihtiyacımızı karşılamak için arazilerimizde buğday ekeriz. Hasat zamanı geldiğinde biçerdöver bizim arazilerimize giremiyor. Biz köylüler imece usulü birleşerek her gün birimizin tarlasında ekin biçimi gerçekleştiriyoruz. Biçtiğimiz ekinleri deste haline getiriyor, daha sonra da yığın haline getiriyoruz. Bir süre sonra patos adı verdiğimiz makine ile sap ile buğday tanelerini birbirinden ayırıyoruz. Bu işlem her yıl aynı şekilde gerçekleşiyor. Zahmetli oluyor ama alın teri ve emeğimizin karşılığında Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimeti aldığımızda çok mutlu oluyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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