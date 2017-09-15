Çukurova'da Biberin Salçaya Zahmetli Yolculuğu

MENDERES ÖZAT - Türk mutfağında yemeklere rengi ve aromasıyla farklı lezzet katan biber salçası, büyük zahmetlerle toplanan ürünlerin geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle hazırlanıyor.



Çukurova'da, her yıl ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılan kırmızı biber, ev hanımlarının elinde imece usulü salçaya dönüşüyor.



Evlerinin avlusunda satın aldıkları ya da tarladan topladıkları biberi yıkayarak temizleyen kadınlar, biber çekme makinelerinde kilogramı 20 kuruşa ürünlerini çektiriyor.



Makinelerde çekilen biberler daha sonra evlerin damlarında ya da güneş alan açık bir bölgede geniş tepsilere dökülerek, üzeri toz ve haşereye karşı bezle örtülüyor.



Güneş altında kurumaya bırakılan ve günde bir kaç kez kaşıkla karıştırılan biber, salça kıvamını aldıktan sonra zeytinyağı ve tuz ile yoğrulup kavanozlara konularak serin yerde saklanıyor.



"Çatılar salça sergisiyle dolar"



Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hasadı yapılan biberin zahmetli yolculuğun ardından mutfaklara salça olarak geldiğini söyledi.





Ev hanımlarının biber salçası hazırlama geleneğinin sürdüğünü ifade eden İspir, "Çukurova bölgesinde salça yapımı eylül ayının sonlarına kadar devam eder. Bu dönemde evlerin çatıları ve damları, salça sergileriyle dolar. Biber salçası yapımı, Anadolu'da dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eder." ifadesini kullandı.



İspir, yemeklerde damak tadını sevenlerin kırmızı biber salçasını tercih ettiğini vurguladı.



Ev hanımı Rahime Savrun ise kırmızı biberin zahmetli bir yapım aşamasının ardından sofralara geldiğini anlattı.



Hanife Çetin de yemeklerde kullandığı biber salçasının lezzetinin, zorluğunu unutturduğunu ifade etti.



Salçalık biber satıcısı Adem Akbaş da 100 kilogram biberden 15-20 kilogram salça çıkarıldığını, 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama 15 kilogram salça tükettiğini kaydetti.