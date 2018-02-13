Çukurova'da Basınçlı Borulu Sulama Sistemine Geçme Çalışmaları

Adana'da Aşağı Seyhan Ovası'nda sulama tesislerinin yenilenip basınçlı borulu sisteme geçilmesinin teknik ve ekonomik yapılabilirliğini belirleme işi için sözleşme imzalandı.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sözleşme bedeli 5 milyon 600 bin lira olan "Aşağı Seyhan Ovası sulamaları yenileme planlama raporlarının hazırlanması mühendislik hizmetleri işi" DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve firma yetkilileri tarafından imzalandı.

İş kapsamında Aşağı Seyhan Ovası sulama tesislerinin yenilenerek, sulamanın basınçlı borulu sulama şebekesine dönüştürülmesi amacıyla çeşitli alternatifler dikkate alınarak sulama tesislerinin teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konulacak. Ayrıca, bu projede basınçlı borulu şebekeye geçişte sağlanacak su tasarrufuyla mevcut durumda Aşağı Seyhan Ovası'nda sulanan 1 milyon 761 bin 790 dekar tarım arazisine ek olarak yeni alanların sulanmasına yönelik planlama çalışmaları yapılacak. İşin 720 günde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 6. Bölge Müdürü Aydın, Aşağı Seyhan Ovası'nda son 5 yıl ortalamasına göre tüketilen sulama suyu ihtiyacının 1 milyar 900 milyon metreküp olduğunu, ihtiyaç duyulan bu miktarın ancak 1 milyar 510 milyon metreküplük kısmının karşılanabildiğine dikkat çekti.

İleride sulama suyu temininde karşılaşılabilecek problemlerin çözümü için 1 milyon 761 bin 790 dekarlık Aşağı Seyhan Ovası'nda basınçlı borulu şebekeye geçilmesi gerektiğine işaret eden Aydın, "Çukurova'da basınçlı borulu şebekeye geçildiğinde en az 665 milyon metreküp su tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmaktadır. Bu tasarrufla ilave bir milyon dekar tarım arazisi sulanarak yıllık yaklaşık 600 milyon lira değerinde tarımsal gelir artışının elde edilebileceği öngörülmektedir."