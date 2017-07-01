Çukurova'da "Afrika" Sıcakları - Osmaniye/

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve nem günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Adana'da, Atatürk Parkı'ndaki termometre 47 dereceyi gösterdi.



Çok sayıda kişinin yayla ve denize gitmesi nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boşaldı.



Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti, bazı kişiler ise sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.



Mersin ve Hatay'da sahiller doldu



Mersin'de hava sıcaklığının 36 dereceye yükselmesi, nemin de yüzde 50 seviyelerine çıkması nedeniyle sokaklar adeta boşaldı.



Sıcak havadan bunalan insanlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek kendilerini yayla ve deniz kenarlarına attı.



Hatay'da da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar deniz, gölgelik alanlar ve yaylalarda serinlemeye çalıştı.



Dörtyol ilçesinde esnaf iş yerlerinin bulunduğu sokakları güneş ışığından korunmak için şemsiyelerle donattı.



Osmaniye'de ise 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar su kaynaklarının kenarlarına ve gölgelik alanlara akın etti.



Düziçi ilçesinde bulunan Sabunçayı Şelalesi ve mesire alanı da sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Kimi vatandaşlar ayaklarını soğuk sulara sokarak serinlemeye çalışırken, özellikle çocuk ve gençler bentlerle oluşturulan küçük göletlerde yüzerek serinledi.