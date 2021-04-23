Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
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Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı

Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de resmi törenler düzenlendi. Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.Kent valileri, bayram nedeniyle makam koltuklarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir okuma ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de valiler tarafından ödüllendirildi.


- Adana
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı
Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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