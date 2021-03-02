Çukurova çiftçisinin tropikal meyve üretimine ilgisi artıyor

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Çukurova'da avokado, mango, pitaya gibi tropikal meyvelerin ekim alanları genişlerken diğer egzotik meyve türlerinin üretimi için denemeler gerçekleştiriliyor.

Çukurova'da avokado, mango, pitaya gibi tropikal meyvelerin ekim alanları genişlerken diğer egzotik meyve türlerinin üretimi için denemeler gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte ilk kez 2017 yılında Kozan'da 11, Yüreğir ilçesinde 56 dekarda başlayan avokado ekim alanı 2020 yılında büyük bir sıçrama yaparak 528 dekara çıktı.

Birim fiyatında yüksek gelire sahip avokado meyvesinin Adana'da 2021 yılı için ekim alanının 1000 dekarın üzerinde olması ön görülüyor.

Adana'da ilk kez 2020 sonunda 59 dekar alanda mango bahçesi kurulmasıyla Çukurova toprakları bu meyveyle de tanıştı.

Çukurova'da yine ilk ekimi 2017'de 5 dekarla başlayan pitaya da ekim alanının bu yıl 50 dekara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin uzun yıllar önce tanıştığı kivi de Adana'da son dönemlerde artış gösteren ürünlerden oldu. 2020'de 60 dekarda 20 ton ürün elde edilirken bu yıl ekim alanlarının 30 ila 40 dekar artarak yaklaşık 100 dekarda üretim yapılması öngörülüyor.

Bereketli Adana topraklarında yetiştirilen tropikal meyve tür çeşitleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Egzotik meyve türlerinden guava ve papayanın deneme ekimleri yöre çiftçileri tarafından yapıldı.

Özellikle sahil yörelerinde üretime ilgi var

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz bölgesinde son yıllarda tropikal meyve üretimi artışına paralel olarak Çukurova'da da bu meyvelerin üretimine yönelik büyük bir ilgi olduğunu, bu ilginin sürmesi ve artması için ellerinden gelen tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Tropikal meyvelerin dünyada üretimi az olmasına rağmen tarımsal ürün ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tekin, bu meyvelerin birim alandan fazla gelir getirmesi nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Aynı durumunu Çukurova'da da olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Yumurtalık, Karataş gibi sahil yörelerinde tropikal meyve yetiştiriciliği hızla artmakta. Bu şekilde devam ederse hem bölgemiz katma değeri yüksek olan ürünler yönünden zenginleşecek, hem de bölgede elde edilen tarımsal gelirin artması sağlanacaktır. Tropikal meyvelerin üretim artırılması için uzun ve orta ölçekli planlarımız mevcuttur. Bunları en kısa sürede hayata geçirip bölge çiftçisinin gelirini yükseltmek temel hedefimizdir. Dünyada tropikal meyve ihracatı rakamlarında önemli bir yere sahip olmak istiyoruz."

Tekin, tropikal meyve çeşitleri içinde üretimi yapılmayan türler için de deneme üretimleri yaptıklarını belirtti.

"Avokadoda büyük bir pasta var"

Yumurtalık ilçesinde 100 dönümde avokado bahçesi oluşturan Rıdvan Timurtaş, aile olarak bu tür meyvelerin ticareti ile uğraştıktan sonra daha kolay ve kaliteli ürün temin edebilmek için üretim de yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Kısa süre içinde 150 dönüm daha avokado bahçesi kuracaklarını ifade eden Timurtaş, şunları söyledi:

"Amerika'yı ikinci defa keşfetmeye gerek yok. Her zaman bilinen meyveler yapacağımıza biraz macera aramak gerekiyor. Bu macerayı da ürünün dünya genelinde satış durumuna bakarak yapmak gerekiyor. Şu an avokado ihracatta en fazla istenen meyvelerden biri. İngiltere çok önemli bir avokado alıcısı. Ondan kalan miktar dünyaya bile yetmiyor ki İngiltere'nin talebi daha da artıyor. Araştırmalarıma göre avokadonun ihracattaki değeri kilosu 3-4 doların altına düşmemiş. Şu an tanesi 5 lira. Bir ağaçtan 200 tane aldığınız zaman ağaç başı bin lira gelir ortaya çıkar. Avokadoda büyük bir pasta var. Yüzlerce firma bizim diktiğimiz kadar dikerse dahi bu pastadan herkese düşen dilim, bir muz, limon üretiminden daha fazla gelir bırakır. Onun için biz de avokadoyu tercih ettik, bu işe girdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa