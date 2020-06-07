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Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi (2)

Türkiye'nin 2017 yılına kadar en fazla mısır üretimi yapılan kenti olan Adana'da üreticiler, daha fazla gelir kazandırması dolayısıyla tercihini narenciye ve sera ürünlerinden yana kullanıyor.

07.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:06

Türkiye'nin 2017 yılına kadar en fazla mısır üretimi yapılan kenti olan Adana'da üreticiler, daha fazla gelir kazandırması dolayısıyla tercihini narenciye ve sera ürünlerinden yana kullanıyor.

Bölgede birinci ya da ikinci ürün olarak ekilen mısırda, Adana 2017 yılına kadar Türkiye'de üretimde ilk sırada yer aldı. Son iki yılda üretimde yaşanan düşüşle birlikte Adana, liderliği Konya'ya kaptırdı.

Türkiye'de 2017 yılında üretilen 5 milyon 900 bin ton mısırın yüzde 18'ini karşılayan Adana'da, 2018 yılında ise rekoltede yüzde 18,6'lık düşüş yaşandı. 2017 yılında 1 milyon 36 bin 130 ton mısır rekoltesi elde edilen kentte 2018'de ise 842 bin 697 ton üretim gerçekleştirildi. Geçen yıl ise bir önceki yıla oranla rekoltede yüzde 14 düşüş daha yaşanarak 722 bin 304 ton ürün elde edildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da, üreticinin yönünü mısırdan narenciye ve sebze üretimine çevirdiğini söyledi.

Mısırın diğer ürünlere göre zahmetinin daha az olduğunu ve bu nedenle üreticiler arasında birinci ve ikinci ürün olarak tercih edildiğini dile getiren Doğan, "Ancak bir dönüm narenciye veya sebzeden elde edilecek gelir mısırdan daha fazla olduğu için Çukurova ve Adana'da üreticiler mısırdan uzaklaşmaya başladı. Yılda 4 kez ürün alınabilen Adana'da üreticiler, hem yurt içi hem de yurt dışına satılabildiği için narenciye ile meyve ve sebze üretimine yönelmiş durumda. Bu nedenle mısır üretimindeki yerimiz aşağılara düşmeye başladı." diye konuştu.

Doğan, Adana ve çevresinde mısır üretiminin azaldığına ancak buna paralel olarak İç Anadolu'da ve özellikle Konya'da üretimin arttığına dikkati çekti.

İç Anadolu ve Konya Ovası'nın mısır üretimi için daha fazla alana sahip olduğunu kaydeden Doğan, "Konya bölgesinde narenciye, meyve ve sebze üretimi çok zor olduğu için daha çok hububat üretimi yapılıyor. Buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerin yetiştiği bölgede son yıllarda mısır üretiminde de büyük artışlar yaşanıyordu. Bu artışla birlikte geçen sene Konya, mısır üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirerek en fazla üretim yapılan il oldu." ifadelerini kullandı.

"Dünyada en erkenci ve en geççi narenciye Adana'da yetişiyor"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de bölge çiftçisinin narenciye çeşitlerinin artmasıyla farklı cins narenciye üretimine yöneldiğini belirtti.

Adana'nın narenciye açısından farklı çeşitlerin yetişmesi için çok uygun bir bölge olduğunu vurgulayan İncefikir, şunları söyledi:

"Dünyada en erkenci ve en geççi narenciye Adana'da yetişiyor. Bu geniş ürün ve üretim mevsimi yelpazesi, üreticiyi narenciye üretimine itiyor. Ayrıca bölgede muz üretimi ve seracılık da ciddi bir artış yaşanıyor. Adana'da sebze ve meyve üretimi arttıkça hububata olan ilgi de paralel olarak azalma eğrisi gösteriyor. Konya Ovası, bu dediğim ürünlerin yetişmesi için uygun koşullara sahip olmadığı için hububat üretimi doğal olarak fazla ve giderek rekolte artıyor. Mısır da bunların başında geliyor. Bu nedenle iki sene önceye kadar Türkiye'nin mısır ambarı olarak bilinen Adana, bu unvanını Konya'ya devretti. Bundan sonraki senelerde de bu duruma benzer bir seyir bekliyoruz."

Son 10 yılda Adana'da narenciye ve mısır üretim rakamları şöyle:

Mısır (Ton) Narenciye (Ton)

2010 748.160 884.290

2011 760.744 888.230

2012

682.462

842.921

2013 915.284 955.903

2014 1.005.651 979.231

2015 1.015.428 986.981

2016

1.086.606

1.142.680

2017 1.036.130 1.355.249

2018 842.697 1.398.219

2019 722.304 1.374.631

Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi (2)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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