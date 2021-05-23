Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun
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Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun

Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de buğday ekimi yapılan diğer bölgelere kıyasla kuraklıktan etkilenmeyen Çukurova'da, hasadına devam edilen üründe verim ve fiyat çiftçiyi sevindiriyor.

Türkiye'de buğday ekimi yapılan diğer bölgelere kıyasla kuraklıktan etkilenmeyen Çukurova'da, hasadına devam edilen üründe verim ve fiyat çiftçiyi sevindiriyor.

Stratejik ürünler arasında yer alan buğdayda, Çukurova yöresinde yaklaşık 10 gün önce başlayan hasat sürüyor. Kentte bu yıl 1 milyon 608 bin dekarda ekilen buğdaydan, yaklaşık 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Çukurova çiftçisini, hasat ettikleri buğdayın verim ve fiyatının beklentilerini karşılaması memnun ediyor. Dekara yaklaşık 500 kilogram verim alınan buğday, 2,2-2,3 liradan alıcı buluyor.

"Buğday veriminden üreticiler oldukça memnun"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, buğdayın Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk hasadın Adana'da başladığını belirten Doğru, kentte yağışların buğday için yeterli seviyede gerçekleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Adana'da çiftçilerimiz dekara 450-500 kilogram civarında verim alıyor. Buğday veriminden çiftçilerimiz oldukça memnun. Piyasada oluşan fiyatlardan da gayet memnunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu tona 2 bin 250 liralık fiyat da çiftçilerimizi mutlu etti ve piyasanın geriye gitmesinin önünü kesti. Hasadımız yeni başlamasına rağmen buğday verimi oldukça iyi. Bize gelen rakamlar 450-500 kilogramın altında buğday hasat edilmediği yönünde."

Kentte buğday ekim alanının geçen yıla göre arttığını kaydeden Doğru, hasadı devam eden buğdayda 800 bin ton civarında rekolte tahmin ettiklerini dile getirdi.

Doğru, şunları söyledi:

"Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuraklık nedeniyle buğday verimi daha az. Bu nedenle fiyatların yükseleceği inancındayım. Fiyatlar ne kadar yükselirse yükselsin, kuraklık bölgelerinde verim çok az olduğundan dolayı buralara devletimizin muhakkak yardım etmesi lazım. Çünkü bazı bölgelerde duyumlarımız kuraklıktan dolayı çiftçinin buğdayını hasat edemeyeceği şeklinde."

"Çiftçimizin yüksek fiyatlarla buğdayını değerlendireceğini düşünüyorum"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ürünün fiyatının arttığını belirten Doğru, "Bu yıl pandemi nedeniyle dünyada fiyatlar oldukça arttı. Talep çok fazlaydı. Buğday fiyatı da bunu takip etti." dedi.

Doğru, Adana çiftçisinin bu yıl açıklanan alım fiyatı ve iyi verim sayesinde tatmin edici şekilde kazanç sağlayacağını dile getirerek, "Bunun yanında piyasalarda buğday fiyatının, açıklanan rakamın üstünde seyredeceğini, dünya piyasasının da yüksek seyretmesinden dolayı çiftçimizin yüksek fiyatlarla buğdayını değerlendireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Buğday ekilen diğer bölgelerdeki kuraklığa değinen Doğru, şunları kaydetti:

"Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi çok memnun etti. Ancak bunun yanında bu çiftçilerimize tohumluk buğday ve gübre yardımı faizsiz olarak hibe şeklinde hükümetimiz tarafından verilirse, kuraklıktan etkilenen çiftçilerimiz gelecek sene buğday ekmeye devam edecek. Türkiye ihtiyacı olan 19-20 milyon ton buğdaya gelecek sene de bir kuraklık olmazsa sahip olacaktır. Bu yıl Türkiye'de kuraklıktan dolayı 18 milyon ton civarında rekolte bekleniyor. Bir miktar eksiğimiz olabilir, bunu da ithalat yoluyla karşılayabiliriz ancak buğday üreticisinin üretime devam edebilmesi için muhakkak teşvik lazım."

Üretici Abdullah Yıldız da hasadını yaptıkları buğdaydan aldıkları verimden memnun olduğunu belirterek, hem verim hem de fiyatın iyi olduğunu söyledi.

Yıldız, kazançlı bir hasat sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.

Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun
Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun
Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun
Çukurova çiftçisi, hasadı süren buğdayın verimi ve fiyatından memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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