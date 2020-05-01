Çukurova çiftçisi destek istedi

ADANA'da, Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, koronavirüs salgınının ardından tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, " Çiftçiye gerekli destek verilirse, ülkemizi doyurduğumuz gibi dünyaya da ciddi bir şekilde ihracat yaparız" dedi.

ADANA'da, Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, koronavirüs salgınının ardından tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, " Çiftçiye gerekli destek verilirse, ülkemizi doyurduğumuz gibi dünyaya da ciddi bir şekilde ihracat yaparız" dedi.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, koronavirüs salgını nedeniyle tarımın öneminin daha da arttığını söyledi. İncefikir, "Bu virüs günlerinde hububatın ne kadar önemli olduğu tüm dünya bir kez daha görmeye başladı. Çünkü ülkelerin hiçbiri ellerindeki ürünleri artık dışarıya satmıyor. Türkiye hububatta 20 milyon tonluk üretimde iyi bir noktada. 10 milyon ton da dışarıdan ithal ediyoruz, bunları da un, irmik, makarna olarak tekrar ihraç ediyoruz. Ancak biz bu 10 milyon tonluk üretimi de kendimiz yapabilecek güce sahibiz, yapalım ki döviz ülkemizde kalsın. Yeniden ekme seferberliğini çok önemsiyoruz. Eğer desteklenirsek, para kazandığımızı görürsek motive edilirsek tekrar ekim yapabiliriz" dedi.Devletten destek isteyen İncefikir, "Çiftçiye gerekli destek verilirse hem ülkemizi doyurduğumuz gibi dünyaya da ciddi bir şekilde ihracat yaparız. Narenciye, hububat, meyve ve sebze üretiminde dünyaya da çok ciddi ürün satarız" diye konuştu.

Kaynak: DHA