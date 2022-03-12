Çukurova Bölgesel Havalimanı yılın son çeyreğinde hizmete girecek

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, havalimanını bu yılın son çeyreğinde tamamlayıp hizmete almayı hedeflediklerini bildirdi.

Kozuva, AA muhabirine, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bölgenin ticaret, turizm ve istihdam rakamlarını hak ettiği seviyelere getirmek için gerçekleştirilen bir proje olduğunu belirtti.

Devlet projesiyle bölgenin "parlayan bir yıldız" haline geleceğini, havalimanı ile Mersin Uluslararası Limanı arasında bağlantı kurulacağını aktaran Kozuva, şöyle konuştu:

"Havalimanına demir yolu bağlantısı da sağlanacak. Bu adımların hayata geçirilmesi sonrasında ticaretin artırılması için her türlü imkan hazır olacak. Çukurova, insan kaynağı ve ham madde konusunda çok zengin bir bölge. Tüm projeler hizmete girdiğinde bölgenin katma değeri tam anlamıyla ikiye hatta üçe katlanacak. İhracat, turizm ve tabii ki istihdam rakamlarında hem bölge insanının hem de ülkemizin yüzünü güldürecek seviyelere ulaşılacak. Önümüzde dolu dolu bir 7 ayımız var. Bizler Cumhurbaşkanımızın bize ve Kozuva Şirketler Grubu'na olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesinde ekibimiz inançla ve azimle çalışıyor. Ülkemizin geleceğine vurulacak bu önemli mührü ekip olarak inşallah birlikte vuracağız."

"Cumhuriyetimizin 99. yaşına en güzel hediyeyi vermeyi planlıyoruz"

Çukurova Bölgesel Havalimanının açılışına ilişkin Kozuva, "Biz ülkemizin geleceğine imza atacak bu önemli ve stratejik projeyi bu yılın son çeyreğinde tamamlamak için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yaşına en güzel hediyeyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımları ile vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kozuva, diplomasideki pozitif ivmenin hem turizmi hem de ticareti olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti oldu. Önümüzdeki süreçte hem bölgeden ülkemize ziyaretlerin olacağını görüyoruz hem de Cumhurbaşkanı'mızın Orta Doğu ve Körfez bölgelerine ziyaretleri olacağını tahmin ediyoruz. Bu da demek oluyor ki önce Körfez, sonra da adım adım Orta Doğu'ya yönelik ilişkilerde birçok pozitif hava yaşanacak. Siyasi ilişkilerdeki pozitif ivme hem turizmi hem de ticareti büyük ölçüde olumlu olarak etkiler. Bizim de zaten hedeflerimizden biri buydu. Havalimanını kargo bölümüyle bölgesel HUB olarak kullanmayı planlıyorduk. Bu üst düzey iyi ilişkiler ve ziyaretler bizim yolumuzu önce açar sonra da aydınlatır. Bölge ile ticaretin arttırılmasına yönelik hedeflerin beklenenden çok daha kısa sürede hayata geçirileceğine eminim. İlişkilerin iyileştirilmesi konusunda adım atan herkese de teşekkür ediyorum."

Çukurova Bölgesel Havalimanı

Yıllık 12 milyon yolcu hedeflenen havalimanı, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı olacak. Terminal binası 1. ve 2. etap toplamda 80 bin metrekare alana kurulu olacak havalimanı, 3. etabı da eklendiğinde 105 bin metrekare alana çıkacak. Havalimanında 2 pist, yolcu ve kargo apronu ile özel uçaklar için apron bulunacak, 52 bilet check-in bankosu yer alacak.

Yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için gidiş katında 10, giriş katında 12 olmak üzere 22 pasaport bankosu bulunacak.

Havalimanında 1068 araçlık kapalı park, 26 açık otobüs ve 60 açık taksi parkı olmak üzere 1154 araçlık otopark hizmeti verilecek.