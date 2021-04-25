Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapımı sürüyor

Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı inşaatını üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, havalimanının hizmete girmesiyle yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı inşaatını üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, havalimanının hizmete girmesiyle yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kozuva, yaptığı açıklamada, havalimanın bölgedeki istihdama büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İnşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kozuva, şunları kaydetti:

"Terminal binamız birinci ve ikinci etap toplamda 80 bin metrekare alana kurulu olacak. Birinci ve ikinci etap terminalleri aynı anda yapıyoruz. Üçüncü etabı da eklediğimizde 105 bin metrekare alana çıkacak. Projede 2 pist bir apron bulunacak. Vatandaşa rahat ve konforlu hizmet vermek için 52 check-in bankosu yer alacak. Yurt dışına gidecek vatandaşlarımız ve ülkemize gelecek misafirlerimizi de düşündük. 10 gidiş katında, 12 giriş katında olmak üzere toplamda 22 pasaport bankosu yapacağız."

Kozuva, proje kapsamında 1492 araçlık kapalı olmak üzere toplamda 1983 araçlık otoparkın hizmet vereceğini kaydetti.

Projenin birinci etabını 2022 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlayacaklarını belirten Kozuva, "Havalimanı inşaatı bitirilip hizmete aldıktan sonra da işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin avro artı KDV kira bedelini devletimize ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci