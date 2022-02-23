Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, vatandaşlara bir an önce hizmet vermek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Kozuva, Oda Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kozuva, havalimanında çalışmaların hızlı ve aralıksız bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yılın son çeyreğinde açılış yapmayı hedeflediklerini belirten Kozuva, "Vatandaşlarımıza bir an önce hizmet verilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Havalimanımız hizmete girdiğinde bölgenin ticareti artacak, turizmi katlanacak. Bölge için yeni fırsatlar gelecek." ifadelerini kullandı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koçak da Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ve diğer projelerin hayata geçmesiyle bölgenin önemli bir üs haline geleceğini bildirdi.