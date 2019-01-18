Çukurova Bölgesel Havalimanı İnşaatında İnceleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki çalışmaların giderek artan bir ivmeyle sürdüğünü bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Su, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile havalimanının inşaatında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı ana pistinin yüzde 70'inin tamamlandığını belirtti.

Pistin kalan kısmının da en geç nisan ayı içinde tamamlanacağını bildiren Su, "Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki çalışmalar giderek artan bir ivmeyle sürüyor. Üstyapı inşaatı da hızlı bir şekilde tamamlanacak. Havalimanı, hizmete girdiğinde Mersin ile Çukurova Bölgesi'ne birçok açıdan değer katacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA