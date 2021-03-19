Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi
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Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi

19.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Drone ile havadan görüntülenen havalimanının, ilk etabının önümüzdeki yıl bitirilip hizmete açılması beklenirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor. Çukurova Havalimanı'nın 60 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacak. Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasında otoyolun yanı sıra D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 17 kilometrelik yol yapım çalışması da hızla sürüyor. Yine karayolu ile birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunuyor. Böylece Adana'dan veya Mersin'den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek.

Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Karaismailoğlu, "Havalimanının alt yapı inşaatlarına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. 1. etabı inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız" dedi. - MERSİN

Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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